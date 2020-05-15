محافظها يكشف اسباب عودة هجمات داعش الى ديالى

2020/05/15 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى عزا محافظ ديالى مثنى التميمي اليوم الجمعة اسباب تصاعد الهجمات الارهابية في المحافظة،وخاصة في اطراف قضاء خانقين الى غياب الخطط الكفيلة وعدم تحديد مسؤوليات القواطع بين التشكيلات الامنية من قبل القوات المشتركة في المناطق المشتركة حدوديا بين ديالى واقليم كردستان وديالى وصلاح الدين .وأكد التميمي في تصريح ان "حكومة ديالى لديها خطط واجراءات حاسمة في القواطع الامنية سيتم تطبيقها بعد عيد الفطر، وتمت الاستعانة بكاميرات حرارية ومعدات باكثر من 100 مليون دينار تم تحويلها من امور اساسية بعد اعتذار وزارتي الدفاع والداخلية عن تمويل قواطع ديالى الامنية بالاجهزة والمعدات الحربية الحديثة".ولفت الى ان "محافظة ديالى ستطالب الحكومة الاتحادية بتزويدها بمبالغ لشراء الكاميرات والنواظير الليلية والمعدات اللازمة لاحتواء خطر الجيوب والخلايا الارهابية في قواطع المحافظة ومنع وقوع مزيد من الهجمات التي تستهدف المدنيين والاجهزة الامنية".و زادت وتيرة هجمات ارهابي داعش لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014 إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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