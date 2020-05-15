مقتل عناصر بالحشد والامن في هجمات لداعش بـ4 محافظات

2020/05/15 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت خلية الاعلام الحربي مقتل واصابة عدد من عناصر القوات الامنية والحشد الشعبي بهجمات متفرقة لتنظيم داعش.وأفادت الخلية في بيان ، باستشهاد منتسب في الحشد الشعبي بناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل وسط العراق بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل ارهابي داعش.كما اعلنت خلية الاعلام الحربي استشهاد مختار منطقة المبارك التابعة لقضاء خانقين واصابة عسكريين اثنين خلال تصديهما لهجوم على المنطقة.وفي محافظة كركوك اصيب ثلاثة عسكريين خلال هجوم للجماعة الارهابية على ناحية يثرب جنوبي المحافظة.وفي محافظة الانبار احبط الحشد الشعبي هجوما لفلول الجماعة جنوب منطقة عكاشات.

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