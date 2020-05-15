نائب يدعو إلى توجه حكومي سريع لتوفير كافة المستلزمات الخاصة لعلاج كورونا

2020/05/15 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعا عضو مجلس النواب سلام الشمري إلى توجه حكومي سريع لتوفير كافة المستلزمات الخاصة للكشف وعلاج فيروس كورونا.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ،اليوم الجمعة، ان اسراع الحكومة بتوفير التخصيصات المالية لوزارة الصحة والبيئة أمر لا يمكن التأخر فيه من أجل القيام بواجباتها كافة لمكافحة الفيروس.وأضاف الشمري، ان العالم يسرع […]

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