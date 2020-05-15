2020/05/15 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اكد النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل السلمان بأن أعمال تشييد طريق البتيرة (طريق ياحسين)المتوقفة ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.وقال السلمان في تصريح صحفي ان مدير عام الطرق والجسور تعهد لدى الاتصال به بمباشرة الملاكات التنفيذية للمشروع يوم الأحد المقبل،مشيرا إلى أن التوقف كان بسبب انتشار وباء كورونا ” وليس بسبب آخر” وبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريبا..استئناف العمل بطريق البيترة (ياحسين) في ميسان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريبا..استئناف العمل بطريق البيترة (ياحسين) في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).