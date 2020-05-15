الفياض يوجه باقامة دعوى ضد فضائية اساءت للشهيد المهندس

2020/05/15 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، بإقامة دعوى قضائية ضد فضائية اساءت للشهيد ابو مهدي المهندس.

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