الفياض يوجه بإقامة دعوى قضائية ضد قناة MBC بسبب ’’إساءتها’’ للمهندس

2020/05/15 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة (15 ايار 2020)، بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيون...





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