نائب يطالب الإسراع ببدء العزل المناطقي وفرض الحظر الشامل إذا تفاقم الوضع

2020/05/15 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة (15 ايار 2020)، الإسراع ببدء اتخاذ خطوات العزل والحظر المناطقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرض الحظر الشامل اذا تفاقم الوضع أكثر.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إسراع الحكومة بتوفير التخصيصات المالية لوزارة الصحة والبيئة أمر لا يمكن التأخر فيه من أجل القيام بواجباتها كافة لمكافحة الفيروس".

وأضاف، أن "العالم يسرع الخطى وعلى مختلف المستويات لمكافحة كورونا وبكافة الوسائل، وعلينا عدم الانتظار لزيادة كبيرة بعدد المصابين حتى نخصص الأموال اللازمة لمكافحة".

وشدد النائب على "ضرورة البدء الفوري بشراء واستيراد الاجهزة والمعدات الطبية والصحية الخاصة بالكشف ومكافحة الفيروس، بالتوازي مع اتخاذ اجراءات حكومية فاعلة لمحاسبة كل من يخالف تعليمات الوقاية والحظر الطبي الوقائي، والبدء بخطوات سريعة للعزل والحظر المناطقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرض الحظر الشامل مرة أخرى ان تفاقم الوضع أكثر".

وأمس الخميس، كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن تقديم طلب الى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرض حظر شامل للتجوال بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، وفيما اشار الى أن الحجر المناطقي يمثل خطوة غير جيدة ويصعب تطبيقه، لفت الى أن الوباء انتشر في جميع مناطق العاصمة.

وقال العطا خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إنه "يوجد في بغداد خلية ازمة تم تشكيلها لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمشاركة مدراء الدوائر الصحية، وباشرنا مع الخلية، باتخاذ مجموعة من القرارات ومن ضمنها فرض الحظر الشامل، ولاحظنا في وقتها ان معدل الاصابات بكورونا قد انخفض بشكل كبير وواضح".

واضاف: "ولكن بعد ذلك تم رفع الحظر الشامل وتحويله الى جزئي، كنوع من المساعدة للعراقيين الذين توقفت اعمالهم، ولكن المشكلة تكمن في ان المواطنين، اما يلتزمون بشكل كامل مئة بالمئة أو انهم لا يلتزمون بشيء، لأنهم يتوقعون في الحظر الجزئي نوع من الاشارة الى أن الامور عادت الى طبيعتها، ودليل ذلك أن التجمعات في الوقت الحالي في الليل اكثر بكثير من النهار".

وتابع أن "الحظر الشامل هو من الحلول التي يجب اتباعها لانهاء للسيطرة على فيروس كورونا لانه خرج عن السيطرة والاصابات ارتفعت بشكل كبير، لان الحظر الجزئي غير صحيحة ويصعب تطبيقها"، لافتاً الى أنه "قدم طلباً الى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لفرض الحظر الشامل للتجوال، بدون اي استثناء".

وتطرق محافظ بغداد خلال حديثه عن الجهود التي تقدمها الملاكات الصحية، قائلا: إنه "سيتم تخصيص قطع اراض الى الملاكات الصحية لما بذلوه من خدمات خلال الازمة الحالية التي يشهدها البلاد".

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كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الخميس (15 آيار 2020)، عن تقديم طلب الى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرض حظر شامل للتجوال بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، وفيما اشار الى أن الحجر المناطقي يمثل خطوة غير جيد

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