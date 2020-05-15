إيران تكشف عن “آخر التوافقات” لإستئناف التجارة مع العراق

2020/05/15 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال مدير عام الكمارك في مدينة ايلام الايرانية روح الله غلامي، اليوم الجمعة، ان بلاده مستمرة في المحادثات المكثفة مع السلطات العراقية لاعادة فتح منفذ مهران/ زرباطية الحدودي واستئناف نشاطه التجاري.واضاف غلامي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “المفاوضات جارية وعلى اعلى المستويات لاعادة استئناف نشاط منفذ مهران تجارياً”، مبينا […]

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