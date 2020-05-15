عمليات سامراء تتقصى طرق تسلل داعش بعد مقتل عائلة بهجوم ارهابي

2020/05/15 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشفت قيادة عمليات سامراء عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خرق أمني تسبب بمقتل عائلة في إحدى المناطق في سامراء.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري اليوم الجمعة : إن”إحدى العائلات الساكنة في منطقة “الجلام البخدو” ، تعرضت الى حادث إرهابي من عصابات داعش الإرهابية”، لافتاً إلى أن”قيادة عمليات سامراء شكلت لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المقصرين ومعرفة طرق تسلل بقايا عصابات داعش ومعالجتها”.وأوضح أنه”بسبب الظروف الجوية وبسبب وعورة المنطقة وأغلبها خالية من السكان تمكنت تلك العصابات الإجرامية من تنفيذ جريمتها الإرهابية”، مبيناً أنه” تم تشكيل قوة من قطعات قيادة الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية وتطويق منطقة الحادث وملاحقة المجموعة الإرهابية ،وتبين أنها قادمة من منطقة “العيث” المحصورة ما بين شمال شرق بحيرة الملح وهي من المناطق الخالية من السكان”.وأضاف أن”المعلومات الاستخبارية تؤكد وجود مضافات إرهابية تضغط دائماً على مناطق الدور وشمال سامراء والعمل مستمر على ملاحقتها”.

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