إطلاق أكثر من 4ملايين سابحة من الأسماك الكارب في اهوار ميسان

2020/05/15 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان /قسم تنمية الثروة السمكية عن إطلاقها الوجبة الأخيرة من سابحات أسماك الكارب في اهوار محافظة ميسان هور( عوده _ البطاط).وقالت المديرية في بيان أنها اطلقت أمس الوجبة الأخيرة وحسب الخطة وكانت بعدد (٤٧٠٠٠٠٠) أربعة ملايين وسبعمائة ألف سابحه من اسماك الكارب، مشيرة إلى انتهاء برنامج اكثار الثروة […]

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