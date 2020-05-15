المخابرات الامريكية تتهم الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين بشأن كورونا

2020/05/15 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد الاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى بكين بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) معلومات جديدة بخصوص الملف المهم.وأشار تقرير للوكالة إلى أن الصين مارست ضغوطا على منظمة الصحة العالمية ، لتأخير التحذيرات العامة بشأن فيروس كورونا في وقت مبكر من تفشي الوباء.وجاء في التقرير: “نعتقد […]

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