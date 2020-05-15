رئيس هيئة الحشد يوجة باقامة دعوة قضائية ضد قناة Mbc بسبب الاساءة الى الشهيد المهندس

2020/05/15 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادوجه رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض ،اليوم الجمعة، باقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية أساءت الى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس.وذكر مكتب الفياض في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وجه باقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر و […]

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