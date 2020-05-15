الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ “داعش” الارهابي جنوب عكاشات

2020/05/15 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، هجوما لفلول “داعش” الإرهابي غربي الانبار.وذكراعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة من اللواء 17 وباسناد الكتيبة الثالثة لمقاتلة الدروع بالحشد الشعبي أحبطت، اليوم، هجوما لفلول “ داعش” الإرهابي جنوب عكاشات في قاطع الانبار”.وأشار البيان، الى أن “الهجوم انتهى دون اي […]

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