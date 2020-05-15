2020/05/15 | 11:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض يوجه باقامة دعوى قضائية ضد قناة سعودية "أساءت لتاريخ المهندس" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يوجه باقامة دعوى قضائية ضد قناة سعودية "أساءت لتاريخ المهندس") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يوجه باقامة دعوى قضائية ضد قناة سعودية "أساءت لتاريخ المهندس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).