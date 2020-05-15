بنك عراقي يتخذ قرارا هاما بشان صرف الرواتب

2020/05/15 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين بالعراق، بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر أيار / مايو الكترونيا وليس يدويًا ....

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