2020/05/15 | 11:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت #القوات_الروسية، أمس الخميس، باب التطوع ضمن صفوفها في محافظة #دير_الزور شرق #سوريا.وقال مراسل «الحل نت» في مدينة ديرالزور، إن «المتطوعين سيخضعون لدورة تدريبية مدتها أسبوع واحد، يتم فرزهم بعدها، ضمن صفوف “الدفاع الذاتي”…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تفتتح باب التطوع في صفوف قوّاتها بدير الزور) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تفتتح باب التطوع في صفوف قوّاتها بدير الزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).