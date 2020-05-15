لجنة متابعة البرنامج الحكومي توضح مهامها في المرحلة المقبلة

2020/05/15 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي عن مهام عملها في المرحلة المقبلة.

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