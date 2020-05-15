2020/05/15 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذريعة ’ملاحقة كلاب’.. 3 أشخاص يطلقون النار على عمال بلدية في بابل! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 11:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بذريعة ’ملاحقة كلاب’.. 3 أشخاص يطلقون النار على عمال بلدية في بابل!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بذريعة ’ملاحقة كلاب’.. 3 أشخاص يطلقون النار على عمال بلدية في بابل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).