2020/05/15 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الزهيري: طاردنا مهاجمي سامراء.. وسنحاسب المقصرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 11:51.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزهيري: طاردنا مهاجمي سامراء.. وسنحاسب المقصرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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