حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين: الحرارة ترتفع إلى 44 مئوية بالمنطقة الجنوبية

2020/05/15 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (15 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في عموم محافظات البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان، ان "طقس اليوم، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق أيضاً، وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ولا تغيير في درجات الحرارة".

وأضافت، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية يكون طقسها صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وبشأن طقس الأحد المقبل توقع الهيأة أن "يكون في المنطقة الوسطى صحو ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (15 أيار 2020)، بأن مجهولين فتحوا النار على صاحب محل حلاقة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين فتحوا النار على صاحب محل للحلاقة قبل ان ي

بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة (15 ايار 2020)، الإسراع ببدء اتخاذ خطوات العزل والحظر المناطقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرض الحظر الشامل اذا تفاقم الوضع أكثر.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- كردستان

ماتزال مشكلة الانفلات الأمني بدون حلول في قضاء سنجار الحدودي، المتنازع على ادارته بين بغداد وأربيل، فحزب العمال الكردستاني والموالون له يفرضون سيطرتهم الكاملة على القضاء بالإضافة إلى انتشارهم على الشريط الحدودي م

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