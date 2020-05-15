مجهولون يفتحون النار على صاحب محل حلاقة في ديالى

2020/05/15 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (15 أيار 2020)، بأن مجهولين فتحوا النار على صاحب محل حلاقة ...





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