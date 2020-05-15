2020/05/15 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت مجلة التايم الأمريكية صورة الرئيس ترامب على غلافها ساخرة من خططه بشأن كورونا ودعواته المستمرة إلى تشغيل الاقتصاد متجاهلا بعض العواقب الصحية.وقالت المجلة كم يجب أن يموت من الأمريكيين حتى يستطيع البقية العمل والعيش خارج المنازل.وأشارت إلى أن مسؤولي الصحة يدقون ناقوس الخطر بشأن الاستعجال في تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، محذرة من موجة تفشي جديدة في البلاد ستؤدي إلى معاناة.وسجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة، وأعلِن تعافي 243 ألفا و430 شخصاً على الأقل.

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