ائتلاف النصر: الرواتب ليست أكبر مشاكل الكاظمي

2020/05/15 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الجمعة، ان أكبر مهمات حكومة الكاظمي هي استعادة “هيبة الدولة” والتأسيس لعملية صحيحة.وقال الرديني في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعته “يس عراق” إن “اكبر التحديات التي ستواجه حكومة الكاظمي هي ليست فقط الرواتب والوضع الاقتصادي ووباء كورونا إنما التحدي الأكبر هو كيفية إعادة هيبة الدولة […]

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