2020/05/15 | 12:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهم أسلحة ومشروبات كحولية..اعتقال 54 مشتبهاً بهم بناحية أبي صيدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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