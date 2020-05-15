تعرف على سعر الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الجمعة

2020/05/15 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تنشر منصة “يس عراق” أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,750 سعر شراء الدولار : 122,750 العملات العالمية الأجنبية: اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 108,18 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 122,22 دولار الليرة التركية السعر العالمي : […]

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