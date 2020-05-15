قائممقام سامراء لـ”العهد نيوز”: الوضع الامني يحتاج لعملية عسكرية لتطهير محيط القضاء من داعش

2020/05/15 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينكشف قائممقام قضاء سامراء محمود خلف، انه تم طرد عصابات داعش الارهابية من سلسلة جبال حمرين وقرى الحويجة شمال صلاح الدين من قبل العشائر المنتفضة.واضاف خلف في تصريح خص به “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، ان عصابات لاذت بالفرار باتجاه جلام الدور وجلام سامراء واتخاذ هذه المناطق منطلق لشن الهجمات الإرهابية.واضاف، ان الوضع […]

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