بالفيديو.. التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره


بالفيديو.. التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره
2020/05/15 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..

التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره

 

يتبع.

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