2020/05/15 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بالفيديو..



التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره

يتبع.



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