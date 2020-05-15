2020/05/15 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالفيديو..
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالفيديو..
التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره
يتبع.
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لداعش في الأنبار ويقتل 7 من عناصره) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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