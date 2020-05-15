2020/05/15 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية عن تفكير ريال مدريد في الاستغناء عن خدمات لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف، لتوفير راتبه الكبير بعد أزمة فيروس كورونا التي ضربت الجميع.

وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا والعالم منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في أوروبا والعالم.

ويدخل اللاعب الويلزي جاريث بيل موسمه الأخير في عقده مع ريال مدريد الذي سينتهي صيف عام 2021، ويبدو بأن النادي الملكي لا يرغب في استمرار اللاعب أكثر من ذلك مع الفريق.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية بأن:" ريال مدريد لن يقدر على دفع راتب جاريث بيل الكبير في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كورونا، لذلك سيلجأ النادي للحل الأخير وهو فسخ عقد اللاعب بالتراضي".

وأضافت الصحيفة أن :" جاريث بيل لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الريال مجاناً، بل أيضاً الكولومبي خاميس رودريجيز".

وأكملت الصحيفة أن:" خسارة ريال مدريد المادية جراء فسخ تعاقده مع جاريث بيل ورودريجيز ستكون أقل بكثير من استمرار الويلزي والكولومبي مع الفريق، وحصولهما على راتبهما المرتفع".

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،الجمعة (15 أيار 2020)، على ضرورة خلق قاعدة حقيقية لحكام شباب نعتمد عليهم في المستقبل، والاهتمام بالحكام الحاليين، فضلاً عن الابتعاد عن سياسة الإقصاء.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان

بغداد اليوم/ متابعة

اعترف الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية، نتيجة

بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، أن الوزارة تحترم وجهات نظر الجميع في المؤسسات الرياضية، فيما أكد أن الخلافات والتقاطعات داخل البيت الواحد لايمكن لها أن تفضي الى رياضة متطورة وعمل ممنهج.

جاء ذلك خلال اللق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واخيرا.. بيل سيغادر الريال مجانا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واخيرا.. بيل سيغادر الريال مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).