2020/05/15 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،الجمعة (15 أيار 2020)، على ضرورة خلق قاعدة حقيقية لحكام شباب نعتمد عليهم في المستقبل، والاهتمام بالحكام الحاليين، فضلاً عن الابتعاد عن سياسة الإقصاء.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزير زار مقر اتحاد الكرة، واستقبله رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان وأمين السر محمد فرحان"، مبينا أنه "حضر جانبا من إجتماع لجنة الحكام، وتمنى الشفاء العاجل للحكم الدولي مهند قاسم ، واهاب بالجميع العمل مع الوزارة بروح الفريق الواحد الذي يغلب مصلحة الرياضة في العراق على اية مصلحة اخرى".

وأردف، أن " اول اسس النجاح هو وضع معايير حقيقية لجدول المسابقات وان البداية ستكون من الوزارة عبر تصنيف الاندية".

وأضاف المكتب، أن "عدنان درجال أكد على ضرورة الاهتمام بالمحافظات مثل بغداد، لان الجميع يعمل للعراق وليس لبغداد فقط".

من جهته عبر رئيس اللجنة التطبيعية اياد بنيان "عن اعتقاده الراسخ بان العلاقة اليوم هي في افضل حال وقد اختلفت تماما بين المسؤول واهل اللعبة بجميع مسمياتهم، والحكام شريحة مهمة وجزء اساس من نجاح اللعبة لكنهم مظلومون دائما".

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية عن تفكير ريال مدريد في الاستغناء عن خدمات لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف، لتوفير راتبه الكبير بعد أزمة فيروس كورونا التي ضربت الجميع.

وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا والعال

بغداد اليوم/ متابعة

اعترف الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية، نتيجة

بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، أن الوزارة تحترم وجهات نظر الجميع في المؤسسات الرياضية، فيما أكد أن الخلافات والتقاطعات داخل البيت الواحد لايمكن لها أن تفضي الى رياضة متطورة وعمل ممنهج.

جاء ذلك خلال اللق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( درجال يطالب بالابتعاد عن سياسة الاقصاء والاهتمام بالمحافظات مثل بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( درجال يطالب بالابتعاد عن سياسة الاقصاء والاهتمام بالمحافظات مثل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).