مجاناً.. جاريث بيل سيغادر ريال مدريد

2020/05/15 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية عن تفكير ريال مدريد في الاستغناء عن خدمات لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف، لتوفير راتبه الكبير بعد أزمة فيروس كورونا التي ضربت الجميع.وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا والعالم منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في أوروبا والعالم.ويدخل اللاعب الويلزي جاريث بيل موسمه الأخير في عقده مع ريال مدريد الذي سينتهي صيف عام 2021، ويبدو بأن النادي الملكي لا يرغب في استمرار اللاعب أكثر من ذلك مع الفريق.وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد لن يقدر على دفع راتب جاريث بيل الكبير في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كورونا، لذلك سيلجأ النادي للحل الأخير وهو فسخ عقد اللاعب بالتراضي.وأضافت الصحيفة أن جاريث بيل لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الريال مجاناً، بل أيضاً الكولومبي خاميس رودريجيز.وأكملت الصحيفة أن خسارة ريال مدريد المادية جراء فسخ تعاقده مع جاريث بيل ورودريجيز ستكون أقل بكثير من استمرار الويلزي والكولومبي مع الفريق، وحصولهما على راتبهما المرتفع.

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