داعش يحرق حقول الحنطة بقرية شمال شرق بعقوبة والحشد يحبط هجوما في خانقين

2020/05/15 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى افاد مصدر امني باضرام تنظيم داعش النيران بحقول الحنطة في قرية شمال شرق بعقوبة ، فيما احبط الحشد الشعبي هجوما للتنظيم استهدف نقطة تفتيش في مدخل قضاء خانقين .وقال المصدر لـ" كلكامش برس" ان "مجموعة ارهابية قامت بحرق مساحات كبيرة مزروعة بمحصول الحنطة في قرية الشوهاني ضمن حوض شروين شمال شرق بعقوبة ".واضاف ان "النيران التهمت اجزاء كبيرة من حقول الحنطة قبل ان تتمكن مفارز الدفاع المدني من اخمادها ".واشار الى ان قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما للتنظيم في خانقين .وقال ان قوة من اللواء الاول في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي احبطت الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في مدخل خانقين ".مؤكدا ان الهجوم لم يسفر عن وقوع اصابات بين قوات الحشد الشعبي ".

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