اليابان تكشف عن شروطها لرفع حالة الطوارئ عن طوكيو

2020/05/15 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات طوكيو اليوم خارطة طريق قاسية، حددت فيها الشروط الضرورية لرفع نظام الطوارئ في العاصمة اليابانية ومنع موجات عدوى جديدة بالفيروس التاجي الذي تفشى في العالم أجمع.وقدمت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، الجمعة، خارطة الطريق خلال مؤتمر صحفي خاص، أعلنت فيه أن أحد المعايير الرئيسية اللازمة لرفع وضعية الطوارئ هو تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة […]

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