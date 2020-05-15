تحذيرات من مخاطر جديدة على الأطفال من كورونا

2020/05/15 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة من مخاطر جديدة على الأطفال والبالغين على حد سواء، قد يتسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ولا سيما الأمراض العقلية.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومات لاحظت بعض الآثار والعواقب غير المقصودة لعمليات الإغلاق والقيود الأخرى، بما في ذلك تصاعد العنف المنزلي.في المكسيك مثلا، أعقب قرار حظر مبيعات الكحول عشرات الوفيات بعد أن شرب […]

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