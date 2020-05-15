تركيا تعتقل مسؤولين محليين لـ“صلتهم بالعمال الكوردستاني“

2020/05/15 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في إطار تحقيق في شرق وجنوب شرقي تركيا، ألقي القبض في وقت مبكر اليوم (الجمعة) على عدد من المسؤولين المحليين من حزب سياسي، تتهمهم الحكومة بأن لهم علاقات بإرهابيين، بحسب مصادر أمنية.

ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية، عن المصادر قولها إنه تم اعتقال عمدة أغدير، ياسر أكوس، من «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض، في وقت مبكر من اليوم، كجزء من التحقيق في الإرهاب.

ووفقاً للمصادر، فقد تم القبض على عمدة سيرت، بريفان هيلين إسيك، ونائب رئيس البلدية، بيماندارا تورهان، وعمدة كورتالان، باران أكجول، وعمدة منطقة بايكان، رمضان سارسيلماز، كجزء من التحقيق الذي بدأه كبير المدعين العامين في سيرت.

وتتهم الحكومة التركية «حزب الشعوب الديمقراطي» بأن له صلة بجماعة «حزب العمال الكوردستاني».



وتم تعليق عدد كبير من رؤساء البلديات المحليين المنتمين للحزب من مناصبهم، بسبب اتهامات الإرهاب.

وتتهم تركيا «حزب العمال الكوردستاني» الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، بالمسؤولية عن قتل حوالي 40 ألف شخص، بمن فيهم عناصر من قوات الأمن والجيش، خلال حملته المسلحة التي أطلقها قبل أكثر من ثلاثين عاماً.

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