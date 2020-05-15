الشمري يدعو لتوفير التخصيصات اللازمة لمواجهة كورونا وعدم الانتظار لحين تفاقم الأوضاع

2020/05/15 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، على ضرورة اسراع الحكومة بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، لتمكينها من القيام بواجباتها في مكافحة وباء كورونا.

ودعا الشمري في بيان إلى توجه حكومي سريع لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وعلاجه، مبينا ان دول العالم تسرع الخطى وعلى مختلف المستويات لمكافحة الوباء، وهو ما يتطلب تخصيص الأموال في العراق لمواجهة الفيروس وعدم الإنتظار لحين حصول زيادة كبيرة بعدد المصابين.

ودعا الشمري إلى البدء بشكل فوري بشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمحاسبة مخالفي تعليمات الوقاية والحظر، والشروع بخطوات سريعة للعزل والحظر المناطقي، او فرض الحظر الشامل في حال تفاقم الوضع.

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