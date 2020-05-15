استشهاد مواطن وثلاثة من أولاده بهجوم إرهابي بمنطقة جلام سامراء

2020/05/15 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات جنوب صلاح الدين، استشهاد أربعة مواطنين في تعرض لمسلحين بمنطقة جلام سامراء.

وأوضحت القيادة في بيان، ان تعرضا إرهابيا أسفر عن استشهاد مواطن وثلاثة من أولاده، إضافة إلى حرق داره وعجلتين ومزرعة للحنطة، مضيفة ان الموقف الحالي مسيطر عليه من قبل اللواء السابع عشر بالشرطة الاتحادية وقوة من سرايا السلام.

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