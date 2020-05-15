2020/05/15 | 12:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران التحالف يقتل 7 دواعش بقصف كهف غرب الحضر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران التحالف يقتل 7 دواعش بقصف كهف غرب الحضر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران التحالف يقتل 7 دواعش بقصف كهف غرب الحضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).