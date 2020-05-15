رئيس الحشد الشعبي يعلق على إساءة

2020/05/15 | 12:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر و شهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس....

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