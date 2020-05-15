كوردستان تواصل إجلاء العالقين وتستقبل

2020/05/15 | 12:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُخضع إقليم كوردستان كل مواطنيه القادمين من دول العالم للفحوصات المختبرية والحجر الصحي لمدة 14 يوماً - صورة: دائرة العلاقات الخارجية

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