الخارجية الصينية: نجحنا في السيطرة على كورونا ونرفض تسييس الجائحة

2020/05/15 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن بلاده نجحت في كبح جماح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووجه انتقادات إلى السياسيين الأجانب الذين يحاولون تسييس هذا الملف.وأعلن وانغ، في محادثات هاتفية أجراها أمس الخميس مع نظرائه في كل من هنغاريا والبوسنة والهرسك وإستونيا، أن الصين “تمكنت من إخضاع المرض للسيطرة عبر جهود مضنية”، مشيرا إلى […]

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