تحذيرات من ممارسات أميركية لاعادة نشر وتمركز قواتها في العراق

2020/05/15 | 12:45 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر الخبير الأمني صباح الطائي من ممارسات أميركية وصفقات إقليمية جديدة تهدف الى إعادة نشر القوات الأمي...

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