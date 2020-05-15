العامري والغبّان يطلبان دعمَ واشنطن لبغداد، والخلافات تُهدد “الفتح” بالانهيار

2020/05/15 | 12:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات خلافاتٌ حادة تبرز داخل أكبر التحالفات السياسية العراقية المدعوم من #إيران، وهو تحالف “الفتح”، الذي يضم كتلاً سياسية مهمة عدة، أبرزها “#بدر”، “صادقون”، “سند”، و”عطاء”.وكل هذه الأجنحة المسلحة تعمل ضمن هيئة “#الحشد_الشعبي”، وتفيد…

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