رسمياً.. “كورونا” يحتل بغداد والحظر الشامل أبرز الحلول

2020/05/15 | 12:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ #بغداد محمد جابر العطا، عن تقديم طلبٍ إلى مكتب رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي للموافقة على فرض حظر التجوال الشامل بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “#كورونا”، في العاصمة.وقال العطا في مقابلة متلفزة: «يوجد في…

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