مقتل7 من عصابات داعش بضربة جوية جنوب غرب الحضر

2020/05/15 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة، مقتل 7 من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية جنوب غرب الحضر.

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