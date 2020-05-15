2020/05/15 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصري: ’عمائم نتنة’ أباحت قتل المتظاهرين.. فمن أفتى بـ’الاغتصاب’؟! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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