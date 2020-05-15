وزير الصحة: إصابات كورونا قد تفوق طاقة مستشفياتنا.. وإن استمر عدم الالتزام لن تكفينا فنادق بغداد

2020/05/15 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وقال التميمي في مقابلة متلفزة، إن "الأعداد في تزايد، لدينا نوعان الأول هو العزل للمرضى، والثاني هو الحجر للملامسين الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

وأضاف، أن "أغلب مراكزنا وصلت إلى نسبة إشغال 100%، وقد تمت توسعة مستشفى ابن الخطيب بحوالي 150-200 سرير، ومركز الشفاء التابع لمدينة الطب أضيف له حوالي 40 سريراً".

وتابع: "نضيف حالياً حوالي 40 سريراً إلى مستشفى الفرات العام (مخصص لحجر مصابي كورونا)"، مشيراً إلى "البدء بإفراغ مستشفى ابن القف لمساعدة المستشفيات الأخرى باستيعاب الأعداد الكبيرة".

وتابع: "ليس لدينا فقط فيروس كورونا، فهناك مرضى مصابون بالقلب وزرع الكلى وغيرها"، مؤكداً أن "هناك 5 مستشفيات من المنحة الألمانية، من المفترض أن تضيف 500 سرير، يجري العمل عليها الآن".

ومضى بالقول، إن "العتبة الحسينية كان لها الدور الكبير في دعم المستشفيات في النجف".

وزاد الوزير، أن "مسألة الحجر أعقد من مسألة المصابين بكورونا، لأن المصابين يمكن وضعهم من 2-3 في غرفة واحدة، بينما الآخرين الملامسين يحتاجون غرف منفصلة".

وحول أماكن الحجر، قال التميمي "إن بقينا على عدم الالتزام هذا، فإن جميع فنادق بغداد لن تكفي لحجر المصابين أو الملامسين.



لا أحاول تخويف أحد، لكن المواطن يجب أن يعرف أن الوضع خطر الآن، ونسبة الإصابات قد تفوق الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا وفنادقنا".

وقال: "يجب أن نتعايش مع الفيروس.



ليس من المعقول أن تتوقف مصالح البلد، ويجب أن نستخدم طرق الوقاية وهي بسيطة جداً".

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة (15 ايار 2020)، بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية أساءت بحسب البيان الى نائب رئيس الهيأة، ابو مهدي المهندس، الذي اغتيل قرب مطار بغداد مطلع السنة الحالية.





وذكر مكتب الفياض في

بغداد اليوم- متابعة

أعلن جهاز الاستخبارات التركي، قتله "غالية بكر" مسؤولة PKK في قضاء مخمور شمالي العراق.

ونقلت وسائل إعلام تركية، إن "جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد (غالية بكر)، التي تحمل الاسم الحركي (بريوان صاريا)

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مسؤول إيراني، الجمعة (14 ايار 2020)، استمرار المحادثات مع العراق بشأن إعادة فتح منفذ مهران الحدودي، واستئناف النشاطات التجارية فيه.

وقال مدير عام مصلحة الجمارك في محافظة إيلام، روح الله غلامي، في تصريح نقلته وكالة الانبا

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