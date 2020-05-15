محافظ ديالى يحذر من ساسة لديهم

2020/05/15 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حذر محافظ ديالى مثنى التميمي، الجمعة (15 أيار 2020)، من ساسة قال إن لديهم "نبرة طائفية&nb...





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