مقتل وإصابة 6 منتسبين بينهم ضباط برتبة رائد بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية

2020/05/15 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة (15 ايار 2020)، مقتل وإصابة 6 عناصر أمنية بينهم ضابط برتبة رائد، بعد انفجار عبوة ناسفة ليلة أمس على قوة تابعة لفوج بقيادة عمليات بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبوة ناسفة انفجرت ليلة أمس على قوة تابعة الى فوج مغاوير الاول قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية".

وأضاف البيان، أن "الحادث، أدى إلى استشهاد ضابط برتبة رائد، ومقاتل، إضافة الى جرح أربعة عناصر أمن آخرين".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من ديالى، الجمعة، عن حصيلة هجمات ريف خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" حصيلة هجمات شنها تنظيم داعش في ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من م

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت شرطة الرفاعي شمال ذي قار، الجمعة، القاء القبض على شخص قتل زوجته بعد ساعتين من الحادث.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، ان "معلومات وردت لدى مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار تفيد بوجود جثة لامرأة أربع

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، اصابة منتسبين اثنين بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، فيما اشارت الى ان منتسب بالحشد قتل في بابل.

وذكرت الخلية في بيان، ان عناصر من عصابات داعش الإرهابية، تعرضت على قرية الم

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