مدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي تدك أوكار داعش شرق صلاح الدين

2020/05/15 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكت مدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي، الجمعة، أوكار داعش شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، مدفعية اللواء 21 بالحشد الشعبي دكت، فجر اليوم، أوكار داعش في قاطع الزركة شرق محافظة صلاح الدين، وأوقعت خسائر بصفوفهم.

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