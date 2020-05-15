مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بانفجار شمالي بغداد

2020/05/15 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 6 عناصر أمنية بينهم ضابط برتبة رائد، بعد انفجار عبوة ناسفة ليلة أمس على قوة تابعة لفوج بقيادة عمليات بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته "كلكامش برس" أن "عبوة ناسفة انفجرت ليلة أمس على قوة تابعة الى فوج مغاوير الاول قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية".وأضاف البيان، أن "الحادث، أدى إلى استشهاد ضابط برتبة رائد، ومقاتل، إضافة الى جرح أربعة عناصر أمن آخرين".

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